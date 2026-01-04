Weet u hoe een relatief rustige Oud en Nieuw eruit ziet? Moet je aan die ‘slechts twee doden’ vragen. Of kijk anders een filmpje van Romeinse Kaarsen die door lokale jongeren worden ingezet tegen de ME. Of kijk naar de restanten van de Vondelkerk. Of vraag het aan alle hulpverleners die lokaal werden opgewacht met een traditionele ontvangst van vuurwerk.

Maar goed, gelukkig is daar een oplossing voor: politieagenten worden voortaan met heuse fatbikes op pad gestuurd om te bonden met de jeugd. Onze tip: neem ook je pistool mee, dan heb je al twee dingen gemeen.