Mooi nieuws. Boeven vang je nog altijd met boeven en de politietop krijgt binnenkort allemaal hele goede adviezen over hoe je dat moet doen. Namelijk van Simone R., de vrouw die eerder in de politietop zat maar zich daar ziek meldde nadat ze er door Kamervoorzitter Bosma (vzmh) van werd beschuldigd een kwalijke rol te hebben gespeeld in het lekken van nieuws over Khadija Arib aan een redacteur "die van journalistiek en sport houdt" van NRC Handelsblad. Mevrouw R. is blijkbaar ongeschikt om nog in de top van de korpsleiding te functioneren, maar ze mag wel aanblijven als 'strategisch adviseur'. Dat is een functie die je bij de politie kunt krijgen zodat je JARENLANG NIKS HOEFT TE DOEN VOOR EEN EXORBITANT SALARIS. "Of tussen Knol en Roos een (financiële) regeling is getroffen, kan een woordvoerder van Knol desgevraagd niet aangeven. „Ik zou het niet kunnen zeggen. Alleen dat zij uit de korpsleiding gaat en andere werkzaamheden krijgt.”"