achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Simone R. mag zakken vullen in functie elders bij politie na gedoe over lekken in zaak-Arib

'Strategisch adviseur'

Mooi nieuws. Boeven vang je nog altijd met boeven en de politietop krijgt binnenkort allemaal hele goede adviezen over hoe je dat moet doen. Namelijk van Simone R., de vrouw die eerder in de politietop zat maar zich daar ziek meldde nadat ze er door Kamervoorzitter Bosma (vzmh) van werd beschuldigd een kwalijke rol te hebben gespeeld in het lekken van nieuws over Khadija Arib aan een redacteur "die van journalistiek en sport houdt" van NRC Handelsblad. Mevrouw R. is blijkbaar ongeschikt om nog in de top van de korpsleiding te functioneren, maar ze mag wel aanblijven als 'strategisch adviseur'. Dat is een functie die je bij de politie kunt krijgen zodat je JARENLANG NIKS HOEFT TE DOEN VOOR EEN EXORBITANT SALARIS. "Of tussen Knol en Roos een (financiële) regeling is getroffen, kan een woordvoerder van Knol desgevraagd niet aangeven. „Ik zou het niet kunnen zeggen. Alleen dat zij uit de korpsleiding gaat en andere werkzaamheden krijgt.”"

Tags: simone roos, geld, politie, graaien
@Ronaldo | 22-01-26 | 13:00 | 87 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Ongekend geweld!?

Onze politie werd beschoten, maar heeft niet geschoten

@Feynman | 03-01-26 | 19:15 | 154 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.