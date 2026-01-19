De sportredactie van NRC is een beetje als de meterkast in het huis van Hans Klok: het bestaat, ongetwijfeld, maar je had er gewoon nog nooit zo over nagedacht. De sportredactie van NRC, dat is de plek waar ze het prima vonden dat Wilfried de Jong een column schreef, dat Marijn de Vries een column schreef schrijft (blijkbaar nog steeds, red.) en dat Clarence Seedorf een column schreef. Je kunt nog beter Ombudsman van NRC zijn dan op de sportredactie van NRC zitten. En dat is dus de nieuwe werkplek van Hugo Logtenberg, voorheen het goudhaantje van datzelfde NRC, bekend van die geweldige scoop over Khadija Arib en die geweldige scoop over Hans Wijers.

Uitstekende zin van Villamedia: "Op de vorige versie van zijn profielpagina werd Logtenberg beschreven als “iemand die van journalistiek graafwerk houdt”. Nu wordt hij geïntroduceerd als redacteur die van “journalistiek en sport houdt”." Van een normale journalistieke organisatie verwacht je openheid over een dergelijke opmerkelijke stap, maar een normale journalistieke organisatie is NRC al een tijdje niet meer. "Waarom Logtenberg de overstap heeft gemaakt is onduidelijk. "We doen geen uitspraken over ons personeelsbeleid", laat Veldhuis desgevraagd weten."

Toch gek, want over het onvermijdelijke afscheid van de eigen Ombudsman na amper vijf maanden bericht NRC wel. En ondertussen is er nog niemand uit de hoofdredactie die eerst geen poot uitstak toen een correspondente onder te hoge werkdruk overduidelijke onzin opschreef en die een of ander kulverhaal hield over 14 bronnen van Hugo Logtenberg die niet bleken te bestaan, wat pas aan het licht kwam door werk van de Ombudsman Volkskrant, opgestapt. Nog niemand. Maar een correspondentje aan de kant zetten en een nieuw baantje regelen voor Hugo en Herman (raar trouwens, dat Oumaima Abalhaj niet recensent moderne dans kon worden ofzo, zijn het soms allemaal gore racisten daar op het Rokin?, red.), dat kunnen ze wel. Laffe faalhazen.

Hoe dan ook. Binnenkort in NRC: alle geheime appjes van Marc Overmars!