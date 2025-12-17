Doen feiten er nog toe? Of is het genoeg als een oud-talkshowpresentator een paar belletjes pleegt, vage wederhoor pleegt en dan lekker snel een scoop heeft over hoe iemand iemand anders een leugenaar noemt?

Doen feiten er nog toe? Of kan een hoofdredacteur, als er gerede twijfel ontstaat over een artikel in de krant, volstaan met de bluf dat voor dat artikel maar liefst 14 bronnen waren geraadpleegd?

Doen feiten er nog toe? Of kan de Ombudsman vervolgens oordelen dat er misschien wel wat mis is gegaan her en der, maar dat de artikelen alsnog gerechtvaardigd waren?

Doen feiten er nog toe? Of is het volkomen normaal dat je pas na onderzoek van een andere krant durft toe te geven dat je eigenlijk maar wat aan hebt gekloot?

Doen feiten er nog toe? Of kun je gewoon een ontmoeting met een boer verzinnen, terwijl je die boer alleen maar een e-mailtje hebt gestuurd waar nooit antwoord op kwam?

Doen feiten nog toe? Of hoef je een correspondent die een ontmoeting met een boer op een nooit vermelde en onlogische plaats met een geheim gehouden achternaam en ongeloofwaardige details niet om haar notitieboekje te vragen?

Doen feiten er nog toe? Of is het prima dat de hoofdredactie vervolgens gaat klagen dat mensen die moeilijke vragen stellen 'geen harde beschuldigingen of feiten' hadden nadat ze drie dagen lang opmerkelijke signalen van journalistieke fraude heeft genegeerd?

Doen feiten er nog toe? Of is het prima om met je hele krant een hetze te beginnen tegen een politicus op basis van een vaag verhaal van een complotdenkende bron waar je zelf een overdreven conclusie uit trekt?

Ja NRC. Doen feiten er nog toe? Doen feiten er nog toe? Doen feiten er nog toe?

Of gaat het alleen om marketingpraatjes, het gebruik van de juiste bijvoeglijke naamwoorden in stukje over auto's enomhooggevallen leeghoofden die normaal gesproken de hielen van de macht likken (lees dit, lees dit, lees dit, ga na waar die scoop over Arib vandaan kwam, probeer je door die verschrikkelijke Xenos-teksten in dat Koen Schuiling verhaal te worstelen) en na hun tv-carrière zin hebben om weer lekker onderzoeksjournalistje te spelen en een biertje te drinken met Willem Sijthoff?

Dat vragen wij ons af.

Weet iemand trouwens nog een leuk feitje over Folkert Jensma (wij wel)? Antwoorden kan in de comments!

BONUSFEITJE: Onder NRC-artikelen staat inmiddels niet meer 'Waarom je NRC kan vertrouwen', maar: