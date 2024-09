Walgelijke vergelijking vandaag in NRC Handelsblad, waarin uw favoriete weblog GeenStijl samen met Vandaag Inside en Wierd Duk op één misogyne hoop wordt geveegd met als conclusie: "De Taliban zit niet alleen in Afghanistan". Alsof GeenStijl en VI en Wierd Duk net zo erg zouden zijn als de Taliban. Kom nou. Iedereen weet dat wij veel erger zijn dan de Taliban. Die Taliban is een stel mietjes vergeleken met de vrouwenhaat van GeenStijl. Wij haten vrouwen zo erg dat we 's ochtends geen rijstepap meer eten alleen omdat rijstepap een vrouwelijk woord is. Bij de Taliban mogen vrouwen niet meer buiten komen, wij laten ze niet eens binnen. Wij hebben op kantoor geen aparte vrouwen- en manneningang, maar alleen een manneningang. Echt waar. Wij haten alle vrouwen, behalve Hassnae Bouazza. Die mag van ons columns in NRC blijven schrijven, zodat wij nog een beetje het gevoel krijgen dat we ertoe doen. Hassnae, heel veel bedankt en lieve groetjes van de hele redactie.

PS Was het leuk met Gijs Groenteman in de kast?