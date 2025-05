Hadden we even gemist want we zaten te schaken, meer specifiek met onze hoofdredacteur, die zo vervelend snel won dat we de neiging hem met blote handen te wurgen moesten onderdrukken, het is per slot de hoofdredacteur, en bovendien is wurgen haram, of althans dat denken hopen we, hoe dan ook, de gematigde taliban, bekend van de ongematigde taliban, heeft weer iets in de ban gedaan. Na school voor meisjes, werken voor vrouwen, vrouwensport (tja boeien), vrouwen in parken, popmuziek, Valentijnsdag, te korte baarden, nieuwsmedia die beelden van levende wezens publiceren (?), voorbehoedsmiddelen, computerspelletjes, door vrouwen gerunde restaurants, niet-turquoise taxi's, buitenlandse tv-series, en schoonheidssalons, is nu ook schaken verboden, want zoals we allemaal weten, schaken leidt onherroepelijk tot gokken en dat moet een mens niet willen, dan kun je net zo goed meteen met een te korte baard Valentijnsdag vieren in een park met allemaal wijven die sporten of naar hun werk gaan of van school komen of restaurants runnen of je rond laten rijden in niet-turquoise taxi's of thuis naar popmuziek luisteren of buitenlandse tv-series kijken of computerspelletjes spelen. Sodom en gomorra. Het hek mag niet van de dam, het moet daar blijven, hoe vaak moeten we dat nou nog zeggen.

Afijn, om het af te leren - nog eentje dan.