Na een beraad van TIEN UUR heeft het veiligheidskabinet van Israël ermee ingestemd om het hart van Gaza-Stad te bezetten. Het oog van de storm is 'uncharted territory': het is een gebied waar de overgebleven gijzelaars vermoedelijk worden vastgehouden en waar de Israëlische grondtroepen tot nu toe niet of nauwelijks hebben geopereerd. Een complete bezetting van de Gazastrook lijkt daarmee vooralsnog van tafel. Het veiligheidskabinet ging akkoord met vijf eisen / punten om de oorlog te beëindigen:

- Het ontwapenen van Hamas

- Terugkeer van álle gijzelaars, 50 in totaal, van wie vermoedelijk nog 20 in leven

- Demilitarisering van de Gazastrook

- Israëlische veiligheidscontrole over de enclave

- Instellen van een burgerbestuur zónder Hamas en de Palestijnse Autoriteit

Buiten de gevechtszones zal de IDF humanitaire hulp verlenen aan de burgerbevolking van Gaza, zo meldt Israël via de officiële kanalen van het land. Het tien uur durende beraad was een verhitte confrontatie waarbij vooral legerleider Eyal Zamir zich tegen het plan uitsprak, rapporteert N12: een intensivering van de oorlog zou de nog levende gijzelaars in gevaar brengen, de strijdkrachten zijn volgens de legerleider uitgeput en hij stelt dat humanitaire hulp verlenen aan circa 1 miljoen mensen in het voorgestelde gebied een onmogelijke opdracht is.

Een 'veiligheidsfunctionaris' laat weten dat het de bedoeling is de burgers van Gaza-Stad vóór de symbolische datum van 7 oktober te evacueren naar 'kampen en andere gebieden'. De IDF heeft dan de tijd om reservetroepen op te roepen en te herpositioneren. Specialisten proberen het besluit van het veiligheidskabinet nu te duiden: mogelijk hoopt Israël de druk op Hamas op te voeren om concessies te doen in de vastgelopen onderhandelingen (dat is onwaarschijnlijk), of mogelijk is het slechts een eerste stap richting de volledige bezetting van de Gazastrook. Wat Nederland er allemaal van vindt is gek genoeg niet ter sprake gekomen tijdens de vergadering van het veiligheidskabinet.