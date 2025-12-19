Vlaardingen (bekend van de loodgietersoorlog) heeft een nieuwe oorlog. DE KAPPERSOORLOG. Jij hebt een bloempotkapsel geknipt bij Lulbert! Nietes! KNAL! "Stenen door de ruiten, verf tegen de gevels: kappers in Vlaardingen hebben al maanden last van een mysterieuze reeks vernielingen." Nu heeft Vlaardingen HEEL VEEL kappers (zoals heel veel steden en dorpen heel veel kappers hebben) en de kappers die het AD spreekt heten Amir, Beyaz, Omar, Karim en Yussuf. Nou moe. En knippen dat ze doen! Knippen! En wassen, dat doen ze ook. Haren, en geld. "De vernielingen zijn slecht voor het imago van alle kappers, zegt Yussuf, die vorige week Golden Hands Barberhouse opende." Kijk en zo verpest een klein clubje kappers het weer voor de rest.