Kabinet hoopt dat opkomstplicht leger niet nodig is, 'maar sluit het niet uit'

pieuw pieuw pieuw

Generaal Onno Eichelsheim: "Luitenant-kolonel Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg! De Russen dreigen door te breken bij de Grebbeberg! We moeten de aanval een halt toeroepen! Over!"

Luitenant-kolonel Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg: "Korporaal Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (Amalia), Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau! Neem zes Heckler & Koch HK416A5's en één Browning M2 uit de wapenvoorraad! Kies zeven soldaten der 1e klasse die onvrijwillig zijn gerekruteerd door middel van de selectieve opkomstplicht van Derk Boswijk en trek ten strijde!"

Korporaal Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (Amalia), Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau: "Après toi, funda, goedverstaander, Smoelensmid, Roos, ChalinaRosa en Ruimedenker, ik kies jullie!"

pieuw pieuw pieuw