FOTOSERIE: Soldaat Amalia van Oranje

In full camo met een Diemaco C7

Nederland weer een stukje veiliger én trotser want kroonprinses Amalia heeft de Algemene Militaire Opleiding afgerond, en nog succesvol ook. Derhalve is de kroonprinses vandaag bevorderd tot KORPORAAL. En dat is een hele tree hoger in rang dan zomaar een soldaatje. Ze heeft er twee weken keihard voor moeten kruipen, schieten, schreeuwen, nadenken, schijten (in bosjes) en schminken op het Defensity College maar dan heb je ook wat: een baret. Of ze doorgaat voor Sergeant, vaandrig, luitenant, kapitein, majoor en uiteindelijk misschien Maarschalk der Nederlanden zullen we moeten zien. Hieronder vast het beste van onze oranje leeuwin, sluipend over de savanne Ermelosche Heide, jagend op haar prooi: de vijanden van het Koninkrijk. Als je vaderlandse bloed hier niet van gaat stollen ben je een landverrader die op zeker moment in het vizier van korporaal Amalia zal verschijnen.

BIERRRR

Wij salueren: Amalia

Tijd voor make-up moet er ook zijn

De mooiste

Bij wie mag Bernhard op de bank slapen?

@Dorbeck | 23-01-26 | 13:17

