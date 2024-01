Wouter de Winther van de VVD en De T. is onze favoriete talkshowgast. Zoals u weet houdt GeenStijl al jaren een actueel liveblog bij (helemaal naar onderen scrollen) over 's mans fabuleuze optredens aan de nationale babbeltafels. En wel hierom. De Winther weet van geen wijken. Snoeihard ende meedogenloos sloopte hij gisteravond bij Op1 het Magere Mannetje Jan Paternotte over het ronduit asociale schandalige voortijdige vertrek van demissionair VWS-minister Ernst Kuipers van Desertie66.