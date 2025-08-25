Je kunt natuurlijk ontzettend met de oranjeman lachen. Maar het is het is ook de man die - om een paar dingen te noemen - rampenhulp wil ontzeggen aan staten die het verkeerde beleid voeren, zichzelf tot eeuwige president wil maken en: probeert te tornen aan de FREEDOM OF SPEECH. Jarenlang was het zo dat de Amerikanen konden zeggen 'Jaaaa maar jullie hebben geen vrije meningsuiting' en dat wij dan konden zeggen 'Nou ja, wel een soort van maar...' en zij dan weer 'BEPERKTE VRIJE MENINGSUITING IS GEEN VRIJE MENINGSUITING'. Als voorbeeld konden ze dan aanhalen dat zelfs HET heilige symbool van het land van de vrije mensen, de befaamde sterren en strepen, VERBRAND mocht worden als vorm van vrije expressie. Zo werd althans geoordeeld in de zaak Texas vs Johnson in 1889. Trump leest het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet net ff anders. De president komt met een decreet dat de vervolging eist van eenieder die de nationale vlag onteert. 'The American flag is the most sacred and cherished symbol of the United States of America, and desecrating it is uniquely and inherently offensive and provocative. It is a statement of contempt and hostility toward our Nation, and an act used by groups of foreign nationals calculated to intimidate and threaten violence against Americans.' Wij verwachten: een stuk meer vlagverbrandingen.