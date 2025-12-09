Marjorie Taylor Greene, die was dus knettergek. Ze was het eerste Amerikaanse congreslid uit de totaalwappiehoek van Trumps Make America Great Again-beweging, nam eerder al afstand van het QAnon-gedachtegoed en werd vorige maand ineens als verrader bestempeld door de president. De reden: als een van de weinige Republikeinen was ze openlijk voor het vrijgeven van de Epstein Files, een van de speerpunten van de oorspronkelijke MAGA-campagne in 2024. Het razendsnel oplossen van een aantal internationale conflicten ging best lekker voor Trump, maar in de eigen achterban zorgden de affaire-Epstein, het gedoe met Venezuela, de onvoorwaardelijke steun voor Israël en het maar niet weten op te lossen van de economische malaise voor scheuren in de haarvaten. Greene, waarschijnlijk nog steeds knettergek, werd het gezicht van die scheuren en klapte uit de school bij 60 Minutes. Ze zegt veel dingen die wij haar ook wel hadden kunnen vertellen ('Republikeinen rondom Trump dansen naar zijn pijpen uit angst voor een boze Truth Social-post', goh) maar TOCH. Wat een soap.