Wij lezen de New York Times eigenlijk alleen voor de interviews, maar er staat dus ook wel eens een interessant opiniestuk in. Zoals deze, van Christopher Caldwell, de Brits-Amerikaanse schrijver van Reflections on the Revolution in Europe, een soort Paul Scheffer voor gevorderden. Vorige week zette de regering-Trump een stuk online over De Staat van Europa en dat was, om met grote denker Chris Woerts te spreken, geen heppie-de-peppie verhaal. Vervolgens werd door paniekzaaiers aan beide zijden van de Atlantische oceaan de totale paniek uitgeroepen, maar daar maakt meneer Caldwell vakkundig korte metten mee. Nou ja, er is voorshands nog alle reden tot paniek. Maar dat is dus een andere. Europa is in verval en wordt geleid door zwakkelingen. Terechte nuance van Caldwell overigens: "It is possible to share Mr. Trump’s diagnosis and recoil from his prescription." Maar goed. Wat dan.