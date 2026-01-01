achtergrond

Emiraten vestigen wereldrecord 'grootste vuurwerk-drone-feniks' en "grootste vuurpijl (1.67m diameter, 2000 kilo)"

Wel ja

En die vuurwerkshow er meteen achteraan van maar liefst 62 minuten zouden we zelf ook niet heel anders gedaan hebben. Maar goed, als de records op zijn moet je ze zelf maar verzinnen, en zo wonnen de Emiraten gisteren het Guinesswereldrecord voor "the largest Phoenix air show ever held by multi-rotor drones". Vergt 1000 fakkelende drones, maar dan heb je dus wel een recordhoudende fenx! Ook schrijft Sky News dat de Emiraten ergens de grootste, enkelvoudige vuurpijl tot nu toe gelanceerd zouden hebben. Maar het is nog even onduidelijk of en waar dat projectiel "Measuring 66 inches in diameter, the 2-ton shell" van de grond is gekomen en zo ja hoe.

Tags: vuurwerk, feniks, record
@Spartacus | 01-01-26 | 20:00 | 25 reacties

