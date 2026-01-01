Emiraten vestigen wereldrecord 'grootste vuurwerk-drone-feniks' en "grootste vuurpijl (1.67m diameter, 2000 kilo)"
Wel ja
En die vuurwerkshow er meteen achteraan van maar liefst 62 minuten zouden we zelf ook niet heel anders gedaan hebben. Maar goed, als de records op zijn moet je ze zelf maar verzinnen, en zo wonnen de Emiraten gisteren het Guinesswereldrecord voor "the largest Phoenix air show ever held by multi-rotor drones". Vergt 1000 fakkelende drones, maar dan heb je dus wel een recordhoudende fenx! Ook schrijft Sky News dat de Emiraten ergens de grootste, enkelvoudige vuurpijl tot nu toe gelanceerd zouden hebben. Maar het is nog even onduidelijk of en waar dat projectiel "Measuring 66 inches in diameter, the 2-ton shell" van de grond is gekomen en zo ja hoe.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
1 dag vuurwerk = GIGA FIJNSTOFBOM
meer alsdan al het personen- en vrachtverkeer in EEN HEEL JAAR
Afgelopen nacht vijf autobranden en explosie
Laatste jaar met uitgebrande auto's!
Emoji-campagne nieuw wapen in de strijd tegen Cobra-amputaties bij jongeren
Nu wordt het probleem tastbaar, invoelbaar en definieerbaar
LIVE: Ajax - Groningen in Johan Cruijff Arena
Dinsdagmiddag half drie bord op schoot
105 gemeenten bang voor veel meer vuurwerk en overlast tijdens jaarwisseling
Nog één keertje knallen voordat het landelijke verbod zeer wel mogelijk ingaat