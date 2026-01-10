achtergrond

WEET U AL DAT HET ONTIEGELIJK KOUD IS?

Stervenskoud, ijskoud, steenkoud en EXTREEM KOUD

Als de pinguïns ijspegels pissen is het pas koud, zegt men weleens. Welnu, dat is: NU.

KOUD

Zeer koud

EXTREEM KOUD

 VANAVOND KOUDEPROTOCOL

Rayonhoofden (nog) niet opgepiept, schaatsen blijven (nog) in het vet

Dit zijn de juiste vragen!

Minimaal min 40?

Oké Eindhovens Dagblad

Ook in België: koud

Zeg dat je het koud hebt zonder te zeggen dat je het koud hebt

Tags: kou, koude, koud, brrr
@Dorbeck | 10-01-26 | 12:00 | 273 reacties

Reaguursels

