WEET U AL DAT HET ONTIEGELIJK KOUD IS?
Stervenskoud, ijskoud, steenkoud en EXTREEM KOUD
Als de pinguïns ijspegels pissen is het pas koud, zegt men weleens. Welnu, dat is: NU.
KOUD
Zeer koud
EXTREEM KOUD
VANAVOND KOUDEPROTOCOL
Rayonhoofden (nog) niet opgepiept, schaatsen blijven (nog) in het vet
Dit zijn de juiste vragen!
Minimaal min 40?
Oké Eindhovens Dagblad
Ook in België: koud
Zeg dat je het koud hebt zonder te zeggen dat je het koud hebt
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Pritt Stift | 07-10-25 | 15:55 | 274 reacties
Eind oktober al de eerste STROOMUITVAL
Verwarming AAN? Licht UIT!
@Spartacus | 04-01-25 | 13:30 | 207 reacties
Weet u wie er wéér in de kou zit? Ron (72). Maar een Elfstedentocht ho maar
2024: kleumen voor Kiev. 2025: kleumen voor corporaties
@Pritt Stift | 04-01-25 | 09:00 | 127 reacties
BELANGRIJK. De Rijkswaterstaat Strooikaart
Periodieke Reminder dat we in Nederland de temperatuur van ons wegdek meten
@Mosterd | 12-12-24 | 14:20 | 124 reacties
Jopie (93) vriest dood in woning, help Jopie
Foto: niet de handen van Jopie (93) in het verhaal