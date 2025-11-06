achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

IEDEREEN PANIEK - 20 november gaat het licht uit

...so it begins...

Landgenoten. U hebt nog luttele weken om vooruit te denken. Koning Winter is komende en rond 20 november zal de vorst verwoestend toeslaan. Minus 10-15 betekent dat iedereen de thermostaat vijf tikkies geeft, met DESASTREUZE gevolgen voor Nederland. Dan gaat namelijk het licht uit. Ook in uw ijskast als de deur open is. Complete steden komen in het donker te zitten, verkeerslichten vallen uit, treinverkeer valt stil. Haal fleecedekentjes, waxinelichtjes, opwindradio's, zaklampen, dozen Bar-le-Duc, pleepapier, batterijen, thermoskannen, gasflessen, blikvoer, jerrycans peut, haardhout en omgebouwde alarmpistolen. Uw enige troost: natuurwater wordt NATUURIJS, en er zijn weer schaatsmarathons op televisie - oh nee, die doet het ook niet. Sterkte alvast!

OOK DAT NOG

Tags: winter, vorst, koud
@Pritt Stift | 06-11-25 | 18:00 | 13 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

BELANGRIJK. De Rijkswaterstaat Strooikaart

Periodieke Reminder dat we in Nederland de temperatuur van ons wegdek meten

@Pritt Stift | 04-01-25 | 09:00 | 127 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.