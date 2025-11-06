IEDEREEN PANIEK - 20 november gaat het licht uit
Landgenoten. U hebt nog luttele weken om vooruit te denken. Koning Winter is komende en rond 20 november zal de vorst verwoestend toeslaan. Minus 10-15 betekent dat iedereen de thermostaat vijf tikkies geeft, met DESASTREUZE gevolgen voor Nederland. Dan gaat namelijk het licht uit. Ook in uw ijskast als de deur open is. Complete steden komen in het donker te zitten, verkeerslichten vallen uit, treinverkeer valt stil. Haal fleecedekentjes, waxinelichtjes, opwindradio's, zaklampen, dozen Bar-le-Duc, pleepapier, batterijen, thermoskannen, gasflessen, blikvoer, jerrycans peut, haardhout en omgebouwde alarmpistolen. Uw enige troost: natuurwater wordt NATUURIJS, en er zijn weer schaatsmarathons op televisie - oh nee, die doet het ook niet. Sterkte alvast!
Meteo fictie. Indrukwekkende LMG dwars over Duitsland en de Benelux. Op een scherp begrensd frontvlak valt in deze GFS / NOAA berekening intensieve regen en sneeuw! Wordt vervolgd..... pic.twitter.com/4HQLtUsExh— Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 6, 2025
