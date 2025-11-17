achtergrond

Hoera! Vriezende ijskouvorst gemeten, later deze week KANS OP SNEEUW

Winter is coming

De zon gaat weer schijnen in Nederland Aan het eind van de week krijgen we mogelijk SNEEUW in Nederland. Vannacht werd er voor het eerst vorst gemeten (niet WimLex' apparaat) en daarom slaat de winterpaniek alom toe, wat in het kort neerkomt op: we moeten subiet sneeuwballen rollen, gehaktballen draaien, andijvie stampen, hout sprokkelen, tuin winterklaren, kachel aanzetten, kaarsen aansteken, dekentje pakken, jas dicht, sjaal om, neus snuiten, choco (warm) drinken, deuren dicht, weerbericht luisteren, boodschappen doen, niet uitglijden, winterbanden bestellen, noodpakket kopen, formatie watchen, glühwein maken, schoentjes vullen, schaatsen slijpen, Home Alone kijken, Cindy uitkleden, zonnebrand verkopen, racefiets opbergen, gemberthee inslaan, snowboots opzoeken, slee bouwen, winterpret vieren, lichtjes aan, kerstversiering ophangen, dennenboom zagen, sneeuw verwachten, sneeuw zoeken, sneeuw missen, geen sneeuw, regen aanschouwen, teleurgesteld janken, bed inkruipen, harder janken, sneeuw wensen, niet krijgen, volgend jaar, dan maar, weer een, sneeuwachtige depressie.

Tags: sneeuw, winter, winterse buien
@Dorbeck | 17-11-25 | 11:30 | 104 reacties

