Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show

Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.

Het is dag 1 van de informatieronde zonder feeks Dilan Yesilgöz (en zonder Hans Wijers) en het gaat nu echt over DE INHOUD. En de inhoud is in dit geval het thema 'asiel en migratie', bekend van internet. Met een soort extreem-rechts D66 en Henri 'Nationale Maatregelen' Bontenbal aan het stuur krijgt die Positieve Agenda natuurlijk een asielparagraaf waar een paard, en dan met name Jesse Klaver, de hik van krijgt. Buma, Jetten en Bontenbal krijgen Emile Roemer (minder minder arbeidsmigratie), Richard van Zwol (gewoon minder minder van alles) en mysterieuze anonieme vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken, het COA, de IND en J en V op bezoek. Tip van ons: iedereen die het woord 'feeks' gebruikt in een appje onmiddellijk uitzetten naar een onbewoond eiland. Ruimt lekker op.

Tags: migratie, asiel, formatie, sybrand buma
@Ronaldo | 17-11-25 | 10:30 | 201 reacties

Reaguursels

