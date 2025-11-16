Sijthoff trad afgelopen juli met zijn gezelschap Stem voor Stabiliteit naar buiten . Hij en zijn vermogende vrienden - naar eigen zeggen met banden met CDA, D66 en VVD - willen dat deze drie partijen een centrumrechts kabinet vormen, dus zonder PVV en PvdAGroenLinks. Het verbond is een Super PAC naar Amerikaans voorbeeld: een politieke organisatie die zonder overheidscontrole onbeperkt geld kan inzamelen en uitgeven om verkiezingen te beïnvloeden maar zonder dat ze direct samenwerken met een kandidaat of diens campagne.

PvdAGroenLinks Eerste Kamerlid Randy Martens en zijn Friese partijgenoot en Statenlid in Fryslân Jaap Stalenburg openden vrijdag op Twitter de aanval op de ‘ bloeddorst’ van de vrije pers vanwege de onthullingen rond gevallen D66-informateur Hans Wijers en zijn feeks-appje over VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz. De roodgroene hypocrisie klotste tegen de plinten tot ze bruin zag. De enige reden dat Martens en Stalenburg het voor de multimiljonair opnamen, was omdat Wijers in zijn befaamde feeks-appje had gepleit voor de deelname van PvdAGroenLinks aan een CDA/D66/VVD-kabinet. Dat Wijers en zijn andere rijkeluisvriendjes onder leiding van D66-miljonair Willem Sijthoff aan het kijken waren of ze de verkiezingen konden kopen, is voor het PvdAGL-duo blijkbaar verder van geen belang (ook hoorde je ze niet toen NRC antisemitische FvD-apps onthulde maar dit terzijde).

Dubbele F’ers hebben er een handje van op deze manier het politieke spel te willen beïnvloeden. Enkele weken voor Sijthoff lanceerde Klaas Dijkhoff Voor ons Nederland wat vooral als doel lijkt te hebben de rechtse koers van Dilan Yesilgöz dwars te zitten. Dijkhoff en Sijthoff onttrekken zich met hun vehikels aan de Wet financiering politieke partijen. Belangrijk punt van die wet is dat politieke partijen bij donaties vanaf 1000 euro verplicht de naam van de schenker openbaar maken en geen bedragen hoger dan een ton te accepteren. Dijkhoff en Sijthoff hebben die verplichtingen dus niet want dat geeft maar gedoe, nietwaar. (Klein uitstapje qua Dijkhoff. Dit weekeinde blijkt uit een voorpublicatie van een biografie over Dick Schoof dat hij vanaf dag één mediatraining kreeg van Dijkhoff. De pafferige Brabo met zijn schimmige clubje zit werkelijk overal met zijn vingers in.)

Terug naar Hans Wijers. Dat een groep multimiljonairs onder leiding van Willem Sijthoff zich in de verkiezingen wilde gaan mengen, vond Wijers – een D66’er dus, zijn partij sinds jaar en dag een pleitbezorger van transparantie en goed bestuur – overduidelijk géén probleem. Maar hij had dus wel een toevoeging:

“We moeten juist de deur openzetten naar Timmermans, dan doe ik mee. We moeten hem naar het centrum trekken en ook die feeks van de VVD."

Timmermans, Yesilgöz en ook Jetten en Bontenbal: teruggebracht tot pionnen op het schaakbord van het grootkapitaal. Het old boys network zou het wel even fixen.

De ondernemers uit de Sijthoff-groep hebben naar eigen zeggen dus banden met CDA, D66 en de VVD. Amechtige pogingen van spindoctors en andere influencers om het Wijers-lek in de schoenen van de VVD te schuiven zijn dus nergens op gebaseerd; alle leden van de rijkenclub zijn verdachten. Ook binnen CDA (juíst het CDA dat historisch gezien liever over rechts gaat dan links) en D66 leven gezien de samenstelling van de club ondernemers rond Sijthoff dus krachten die een kabinet mét PvdAGroenLinks niet zien zitten. Hans Wijers had echter wél oren naar samenwerking met de club van de Piri-motie. En toen hij als informateur aan de knoppen kwam te zitten werd hij klaarblijkelijk een bedreiging voor Sijthoff’s Super PAC en lag een misogyn bericht uit de groepsapp al snel op straat.

Een en ander heeft geleid tot een weinig eervol einde van de decennia-overspannende politiek-bestuurlijke carrière van Hans Wijers. Hij dacht de feeks (of ze nou Dilan Yesilgöz of Floor Bremer heet) wel even te kunnen temmen. De D66-oudgediende had echter niet kunnen bevroeden dat het doek voor deze kleine komedie zou vallen doordat hij werd genekt door zijn eigen old boys network.