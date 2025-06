Ja natuurlijk vindt GeenStijl een initiatief om de wereld een beetje minder populistisch te maken stom, het ging net zo lekker, maar KOM OP HEE KOM OP HEE KOM OP HEE. Het initiatief 'Voor Ons Nederland' van Klaas Dijkhoff en zijn VVD-campagnevrienden die opeens heel erg tegen populisme zijn is allemaal zo on-ge-lo-fe-lijk be-dacht. Je weet nu al dat er een of andere professionele storyteller ergens een slide gemaakt heeft met Klaas Dijkhoff die het over een scheidslijn had, en eentje met spijtoptant Bas Erlings die in allerlei media mocht uithuilen over hoe hij als een soort Zwarte Magica met Daniel Kahneman op zijn schouder de verkiezingen won voor de VVD (alsof Erdogan en corona niet twee keer Het Grote Verschil maakten), iets met een theatertour met Tom F-Jan Meeus (?) en dan eentje met heel groot het woord PROBLEEM, en dan AWARENESS, en dan heel groot OPLOSSING, waarschijnlijk ook nog ergens iets als HANDELINGSPERSPECTIEF en dan dus dit: een INSPIREREND MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF dat een kontje krijgt van NOS, BNR, RTL, NRC, EW, en AD met een site die is gebouwd door iemand die een keer op een cursus heeft geleerd dat je 'de meeste mensen doneren €15' bij donatie-opties moet zetten als je wilt dat mensen er meer op klikken maar sorry het is echt niet te hachelen stop nou eens met iedereen als een halve gare te behandelen verdorie.

'Voor Ons Nederland' wordt ondersteund door Xander de Buisonjé, die niet eens zijn eigen zoon op een normale manier kan ondersteunen, door Hans van Breukelen, die in zijn tijd bij de KNVB het omstreden 'Bureau Toegepaste Sociale Wetenschap' overal naar binnen fietste, leugenares Marietje Schaake, Polenhotelier Gert-Jan Segers, Frank van Gool (VVD-donateur en de voormalige baas van Polenhotelier Gert-Jan Segers), Jantje Smit, ASML-populist Peter Wennink, vriend van het Azerbeidjaanse regime René van der Linden, de vrouw van Wilfred Genee (heeft waarschijnlijk geen tv, red.), die ontzettende druif van een Robbert Dijkgraaf, oud-topambtenaar Mark Fréquin, die wij nog kennen van toen hij als topambtenaar samen met VVD'er Stef Blok actief probeerde de persvrijheid kapot te maken, uiteraard Frank 'huu Trump stom' Lammers en helaas ook Jutta Leerdam en Femke Bol want laten we wel wezen Jutta Leerdam en Femke Bol zijn geweldig, bel ons, we kunnen jullie veranderen, en trouwens, wacht even, Jutta Leerdam, is die niet verloofd met, ach wat maakt het uit, dit is kennelijk het redelijke midden waar onredelijke debielen zoals Hans van Breukelen en Xander de Buisonjé en Frank Lammers ook welkom zijn, zolang ze maar niet te veel zelf nadenken en ja en amen zeggen als de quasi-gestudeerde mensen aan het woord zijn en sorry wat een onsamenhangend topic is dit maar gatverdamme kunnen die campagnetypes niet gewoon een keer een campagne bedenken om te kappen met campagnes is het al tijd voor bier en bitterballen hee weet je welke politieke partij ook helemaal naar de ratsmodee is versimpeld door bier en bitterballen ach laat ook maar.

UPDATE 9u14: Na Dotan is de naam van Jutta Leerdam ook alweer van de site verdwenen, best rare campagnestart voor een campagne van professionele campagnemakers (nog wel op de site: haar vader Ruud)