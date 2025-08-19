Het is niet stil aan de overkant maar wel al heel lang bij FBI vice-directeur Dan Bongino. Afgelopen weken lijkt hij alleen nog FBI-directeur Kash Patel en andere AG-leiders te retweeten en wat generieke one-liners te plaatsen. Maar drie weken geleden plaatste hij dus een lang, cryptisch bericht over hoe de staat der dingen hem tot de kern schokkeerde: "The Director and I are committed to stamping out public corruption and the political weaponization of both law enforcement and intelligence operations. It is a priority for us. But what I have learned in the course of our properly predicated and necessary investigations into these aforementioned matters, has shocked me down to my core. We cannot run a Republic like this. I’ll never be the same after learning what I’ve learned."

Ja dat soort uitspattingen worden dus maar matig gewaardeerd in die kringen, zeker als het er al maanden op lijkt dat Bongino enorm in zijn maag zit met de nog altijd niet vrijgegeven Epstein files. Hoe dan ook, de benoeming van een tweede nummer twee lijkt de deur open te zetten voor het vertrek van de eerste nummer twee. De nieuwe tweede is Missouri Attorney General Andrew Bailey, en hij lijkt 'er' zin in te hebben.