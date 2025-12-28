Gefeliciteerd iedereen! Het is hier FANTASTISCH. Grijp elkaar vast & dans de polonaise, horlepiep en hoeplala. Iedereen maar boos op dubbeldemissionair Schoof I aka Het Prutskabinet dat Ons Land twee jaar lang in totale gijzeling en wurgende ghoudgreep heeft gehouden. Maar ondertussen voltrekt zich een waanzinnig WIRTSCHAFTSWUNDER in Nederlandje. Iedereen heeft werk & werkt zich de pleuris, bijna niemand is nog Koos Werkeloos. Het bruist van de banen banen banen!

De werkloosheid ligt al vier jaar onder de 4 procent van de beroepsbevolking. Dat is in vijftig jaar niet voorgekomen. Meer dan 73 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 74 jaar werkt, ook een historisch record.

En waar doen WE het allemaal voor?

HIERVOOR!

Recreatief vissen in zee

Nieuwe regels voor mensen die recreatief vissen in zee (dus niet commercieel): je moet de vangst van zeebaars, paling en blauwvintonijn registeren in een app, Rec-Fishing. Je moet aangeven welk vistuig je gebruikt, waar je vist, de lengte of het gewicht en of je de vis hield om op te eten of teruggooide.

Het geldt in zout water in de hele EU. De EU wil hiermee kijken wat het effect van recreatief vissen is op visstanden. Het gaat dus niet om vissen in rivieren en meren. De regel gaat niet in op 1 januari, maar op 10 januari.