Interessant inkijkje in een cultuur die niet per se beter, maar wel anders is, dan de onze, gisteren in de rechtbank van Utrecht. Een Syrische asielzoeker wordt ervan verdacht twee vrouwen verkracht te hebben. "Volgens de officier van justitie heeft de 24-jarige Najem al K. opzettelijk de eer van de vrouwen geschonden, met wie hij korte tijd een relatie had. Daarna zocht hij contact met hun moeders, omdat er in hun cultuur een huwelijk moet volgen om de eer te redden."

Mocht u nou denken dat wij zedeloze westerlingen nog wat zouden kunnen leren van iemand die tenminste nog weet wat eer betekent, dan denkt u dat verkeerd. ""Luister, ik heb jouw maagdheid genomen en misschien heb ik mijn kind in jou zitten. Mijn kind en jij gaan nergens heen en jij gaat bij mij blijven", zou Al K. tegen de vrouw hebben gezegd nadat hij haar in zijn kamer had verkracht." Al K. dreigde bij de ene vrouw een foto van haar zonder hoofddoek aan haar familie te sturen, terwijl hij van de andere vrouw "haar hoofd op het naakte lichaam van een andere vrouw had gezet".

Een frisse jongen, die volgens zijn advocaat eigenlijk zou moeten worden vrijgesproken omdat de vrouwen leugenaars zijn, die alleen maar zijn geld willen. En als hij dan toch wordt gestraft, dan graag milder dan de acht jaar die zijn geëist omdat hij een borderline-stoornis en een verstandelijke beperking heeft. Als die straf er komt ziet het er voor Najem trouwens hoogstwaarschijnlijk slecht uit wat betreft zijn toekomstige bijdrage aan de Nederlandse inheemse cultuur. "Omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, zal hij na het uitzitten van zijn straf hoogstwaarschijnlijk het land moeten verlaten." Laat dat woordje 'hoogstwaarschijnlijk' nog even tot u doordringen, leg het op uw tong, voel de raderen van de rechtsstaat draaien, en besef wat een houvast dit 'hoogstwaarschijnlijk' ons biedt. Hoogstwaarschijnlijk. Nou nou.