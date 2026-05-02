Urk Urk Urk, een gat graven doe je met een... Schoolmeester Dirk T. uit van Urk heeft voor zichzelf een heel diep gat gegraven door via Grindr contact te zoeken met minderjarige jongens. Hij kreeg dat contact ook met een 15-jarige jongen, sprak tenminste 10 keer met hem af en gaf hem geld, Airpods en gratis fastfood in ruil voor seks. Het onderzoek naar de ransbakpraktijken loopt nog, maar duidelijk is dat er meerdere slachtoffers zijn en dat Dirk tot nu toe alles heeft bekend. Dirk, en dan breekt ff onze Urker schoen, vroeg de rechter om VRIJLATING. Hij jankt dat zijn leven 'helemaal is ingestort'. Hij zit nu een paar maanden vast en dat blijkt in tegenstelling tot een keurig huisvaderleventje op Urk: geen pretje. Nadat medegevangenen erachter kwamen waar Dirk van verdacht wordt, moest hij worden overgeplaatst naar een andere PI, waar het tot nu toe beter gaat. "Ik ben heel erg geschrokken van de ernstige bedreigingen en de belaging door medegevangenen. Daardoor voelde ik me zo onveilig; het was een gevangenis in de gevangenis voor mij" TJA. We vermoeden dat hij op Urk niet meer veel vrienden heeft en dat het daar ook niet heel leuk zou worden, "Maar T. denkt dat dat allemaal wel zal meevallen". Klinkt allemaal behoorlijk als de gevolgen van je eigen daden, Dirk. Daden waarvan je kennelijk zelf nog steeds niet helemaal de ernst inziet. De conclusie van de rechter was gelukkig dezelfde als de onze: lekker niks mee doen.