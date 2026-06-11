De blanke Nederlandse oikofoob Erik van der Maas, bekend van (nog opzoeken, red.), heeft de OCW taalgids van kaft tot kaft gelezen, kent die van binnen en van buiten en vindt, anders dan zijn eigen VVD-staatssecretaris, wel aardig om bepaalde woorden te wissen en anderen het ook te verwijten als ze die woorden gebruiken. In een debat met Martin Bosma probeert Van der Maas een deugdunk te scoren door hardop te janken over de woorden die de oud-Kamervoorzitter gebruikt. Hij bezigde namelijk 'Forum-termen' als 'blanke Nederlander' en 'oikofobie'. Zeer Normale Woorden. Maar die gaan deze VVD'er veel te ver. Van deze VVD'er mogen we straks alleen nog maar het woord 'BITTERBAL' in de mond nemen. En oké, dan noemen we de ontzettend kleinzielige bitterbal Erik van der Maas toch gewoon een ontzettend kleinzielige bitterbal, met z'n kleine bitterballetjes.