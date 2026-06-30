Van alle dingen die ook al niet meer mogen zorgt het aankomend verbod op het levend koken van kreeften en krabben er wel voor dat we het snelst koken van woede. Het koken van krab en kreeft tot een krokant knaaghapje is kennelijk een soort mishandeling terwijl het er op foto's (zie hierboven) doorgaans juist uitziet als een warm bad. Bovendien mogen dan ook rivierkreeftjes niet meer levend gekookt worden terwijl rivierkreeftjes het verdienen voor eeuwig te branden in de hel. Tja, het mag allemaal niet meer omdat de jeu er niet alleen vanaf moet, de jeu moet volledig drooggekookt. En dan straks raar opkijken als gestoorde dierenbeulen die aan kreeften koken een dagtaak hadden zich uit frustratie weer ouderwets toeleggen op katjes, konijnen en ezels wurgen (of erger).