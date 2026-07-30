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ACHTSTE invasieve soort rivierkreeften ontdekt

Ja joh kom maar door

Nederland wordt overspoeld. Ooit waren wij het die de macht over onze wateren hadden, nu is door decennia van D66-beleid het slootbeeld voorgoed veranderd. Stekelbaarzen herkennen hun eigen poel niet meer en dat moeten we allemaal maar normaal vinden. Om van een ramp een nog grotere ramp te maken is er nu een ACHTSTE soort invasieve rivierkreeft ontdekt: de calicotrivierkreeft. Men vond alleen nog maar een schaar van het beest in de Klompenwaard, maar zoals het oud-Hollands spreekwoord zegt: waar geschaard wordt, loopt de sloot over. En die loopt dus over van, onder andere, de calicotrivierkreeften. Wij roepen nergens toe op, maar het is wachten tot mensen voor eigen rechter gaan spelen en hele fuiken van die rakkers in de pan flikkeren terwijl dat dus VERBOTEN is.

Bonus: vendiagram

Tags: kreeften, invasieve exoten, nederland is van ons
@Zorro | 30-07-26 | 16:59 | 75 reacties

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