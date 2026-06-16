De brievenrubriek in de Volkskrant kun je, zeker na het heengaan van Peter van Lenth, meestal van tevoren wel uittekenen. Natuurlijk is er ene Willem Verhoeven uit Hilversum die zegt dat migratie niet de oorzaak, maar de oplossing van al onze problemen is. Natuurlijk is er ene Bas de Reuver uit Groningen die zegt dat hij Elon Musk stom vindt. Natuurlijk is er ene Simon van Ede uit Den Haag die ook zegt dat hij Elon Musk stom vindt. Natuurlijk is er ene Anneke Smits uit Haarlem die dan weer niet letterlijk zegt dat ze Elon Musk stom vindt, maar wel Elon Musk associeert met de nazi's. Natuurlijk is er een lekker gek mens Joki Harms uit Hoorn dat een interview met lekker gek mens Adelheid Roosen heeft gelezen en erdoor is geïnspireerd is geraakt. En vandaag is er ook nog Bert la Haye (mogelijk familie van, red.) uit Nijmegen met een hete take over de Sagrada Familia.

Maar! Wat lezen we nou bij Wim Westera, (waarschijnlijk) hoornaar-expert te Leersum? Die beschuldigt Peter Middendorp, de bekende complotdenker annex columnist, er namelijk van TEN ONRECHTE brave lezers op te hitsen tegen de geelpoothoornaar. U kent de geelpoothoornaar misschien nog van talloze waarschuwingen op GeenStijl tegen de Aziatische hoornaar. Maar, om het minder verwarrend te maken heet de geelpoothoornaar nu dus geen Aziatische hoornaar meer, maar geelpoothoornaar. Dit, omdat allerlei verschillende Aziatische hoornaars voor ons Europeanen zo ontzettend veel op elkaar lijken. Maar het probleem is dus dat er in Europa ook een Europese hoornaar is, die ook gele poten heeft en heel erg groot is. Maar! Die is helemaal niet agressief. En mogelijk heeft Middendorp dus ten onrechte een vriendelijke Europese hoornaar aangezien voor een agressieve Aziatische, pardon, geelpoothoornaar. En dat mag niet van Wim Westera. "Je plaatst jezelf hiermee moeiteloos in de tsunami van populisten die de mensen angst aanpraat voor alles wat van buiten komt." Zo is het maar net.