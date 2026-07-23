🧵 Op @volkskrant schrijft Marcia Luyten in column ‘Een politiek vluchteling op Schiphol. In Amerika sluit het net rond mensen van kleur’ over bestaande technologie van “camera’s die van iedereen in beeld de hele telefoon kunnen uitlezen”. Deze technologie bestaat niet. pic.twitter.com/ccQ7JS2EBx

Het is zomerverkansie en dat betekent bij de Volkskrant bijna iedere dag een column van Marcia Luyten en dat betekent dus voor ons bijna iedere dag plezier. Van de week was er al dat gedoe met het kolonialistische gedweep met Spanje en lazen wij bij factchecker Raymond van Toor (/die is wat op het spoor) dat de zon in Spanje onder Pedor Sanchez toch niet zo hard is gaan schijnen als de column van de eminente journaliste deed vermoeden. En ook vandaag is het weer raak, nu Van Toor heeft ontdekt dat Marcia Luyten zelf een soort dystopische technologie heeft bedacht waarmee TWAMP de telefoons van zielige mensen van kleur middels een camera compleet zou kunnen uitlezen. Helaas Gelukkig, deze technologie bestaat niet. Eerder verzon Luyten al dat de Gazastrook net zo klein is als Vlieland, dat Joseph Mengele Borealisches Wunderkind genoemd werd en deed ze of een citaat van Rob Riemen (een debiel, red.) afkomstig was van Menno ter Braak. Maar er is ook vooruitgang: Luyten heeft haar fout op BlueSky netjes toegegeven zonder pedante 'Jongens c'mon'-toevoeging, al heeft de correctie kennelijk de eindredacteurtjes van Pieter Klok nog niet bereikt.

Overigens heeft Arnout Brouwers, iemand die zijn feiten voor zover wij kunnen overzien wel altijd netjes checkt, per mail (!) te horen gekregen dat zijn column in de Volkskrant gaat stoppen, vermoedelijk omdat hij te weinig schreef hoe verschrikkelijk hij Israël haat. Jongens, c'mon.