Wij weten niet hoe het met u zit, maar wij vinden het ontzettend lekker weer vandaag. Graadje of 24, zonnetje erop, korte boks aan, ideaal om even de troep van vrijdagavond opruimen, heerlijk. En weet u wat het mooie is? Dankzij klimaatverandering wordt het de komende jaren veel vaker 24 graden in Nederland. Waar het nog wel heet is, is in de koppies van de hoofdredacties van DPG Media. We pikken er even twee uit. Allereerst Pieter Klok, bekend van internet, van de Volkskrant. Die jammert zijn hele nieuwsbrief vol over hoe hitte onze vijand is geworden (lekker wij/zij denken wel, tegen onschuldige luchtdeeltjes) en deelt nog maar eens de conclusie van zijn ombudsvrouw over hoe verschrikkelijk het is dat er wel eens vrolijke foto van iemand die van het warme weer geniet staat bij artikelen over warm weer. En of dat nog niet genoeg was beweerde Klok afgelopen vrijdag in zijn podcast dat Rob Jetten op tv had moeten verschijnen vanwege Code Rood (vanaf 46m36s). "Code Rood, dan moet de premier toch gewoon op tv om even uit te leggen wat we hier zien?" Okee Piet. Jetten is minister-president, geen weerman. Ook verwarrend: deze welhaast extatische column van de NU.nl-hoofdredactie die juichend opschrijft dat het eindelijk eens duidelijk is wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. "Deze week was absoluut zo'n week. Waar de klimaatcrisis vaak nogal abstract is, drong die deze week door tot de kinderopvang, de werkvloer, je achtertuin en je woonkamer die maar niet koeler werd. Er werden festivals afgelast, mensen raakten oververhit (en overleden zelfs) en voor velen was het behoorlijk schipperen om de werk-privépuzzel passend te krijgen. Maatschappij-ontwrichtend, zoals het KNMI de hitte terecht noemde." Gefeliciteerd allemaal, nu hopelijk gewoon een lekker zomer.