Ja eergisteren overleed Frida Vogels, en hoewel dat de favoriete schrijver van onze hoofdredacteur is, zijn wij niet bijster bekend met haar oeuvre, dus daar houden we verder het muiltje over. Veel interessanter: gekat en gekift tussen de Volkskrant en ex-boekenrecensent Arjan Peters, die de enige was die haar ooit interviewde, meer specifiek in 2008. Best een mijlpaal, want Vogels vertoonde zich liever niet in levende lijve; toen ze in 1994 de Libris Literatuur Prijs won, liet ze haar redacteur 'm ophalen en een toespraak voorlezen. Afijn, Peters werd door de krant ooit weggebonjourd omdat hij op ongepaste manier toenadering zocht met schrijvers wier werk hij besprak; een auteur sprak destijds van 'nog net geen #MeToo' (Peters moet zich natuurlijk gedragen, maar anderzijds is 'nog net geen auto-ongeluk' heel nadrukkelijk géén auto-ongeluk, zoals 'nog net geen schietpartij' heel nadrukkelijk géén schietpartij is). Vervolgens haalde Peters in de rechtszaal zijn gram, en kreeg uiteindelijk 370k schadevergoeding (geen idee hoeveel boeken je daarvan kunt bespreken, maar mogelijk best veel). Hoe dan ook, terug naar Vogels; de In Memoriam in de Volkskrant noemt heel nadrukkelijk het interview, maar laat de naam van de interviewer achterwege. Enerzijds verwijst de Volkskrant in dergelijke stukken wel vaker naar zichzelf als de Volkskrant, dus is er niet per se sprake van kwade opzet; anderzijds betreft dit dus een uniek artikel, dat had die goede man toch maar mooi gefikst. Afijn, het viel een collega op, waarna Peters zich subiet op sociale media meldde om te claimen dat zijn naam wel in het oorspronkelijke artikel stond, maar 'op last van de hoofdredactie is geschrapt'. Geen idee of dat waar is, maar we vermaken ons in ieder geval kostelijk.