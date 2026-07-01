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Holistisch figuur maakt vakantiefoto's als lompe boer, doceert ONS in de Volkskrant met teksten als 'onze koloniale blik gaat mee in de vakantiekoffer'

Ga eens weg man

AAAAAAARGHHHHHHHH kijk zo'n krant zet daar heel braaf bij 'Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert' maar als zo'n holistische Hetty zélf nooit heeft geleerd hoe normen en waarden in de praktijk werken en dan het hele fucking land komt doceren met een vingerwapperende preek over 'Onze koloniale blik gaat mee in de vakantiekoffer' en dan aan de hand van GLORIA (!) WEKKER (!) platitudes gaat zitten uitbraken over 'het culturele archief reist met ons mee' en 'patronen van ongelijkheid zijn in ons verankerd' als ZIJ ZELF een vakantiefoto maakt over iets waar ZIJ ZELF wroeging over krijgt dan moet je zo'n brief misschien helemaal niet plaatsen joh. Er zijn boeken volgeschreven over fotografie, reisfotografie, ethische reisfotografie, etiquette en wat dies meer zij en vrijwel (okee toegegeven, niet alle Nederlanders zijn even tactvol) iedereen snapt dit maar nu dit figuur tijdens een holistische diarreesessie tot inkeer is gekomen over het afvinken van háár bucketlist krijgen wíj ineens een gastles 'vakantiefoto's nemen voor Dummies', omlijst met gelul over 'een gelijkwaardige ontmoeting tussen twee mensen met ieder hun eigen geschiedenis en perspectief'. Heel leuk MAAIKE maar JIJ voelt je superieur aan die mensen en JIJ vindt het nodig om uit te dragen dat jij heus niet superieur bent aan die mensen, maar de noodzaak een meerderwaardigheidscomplex te downplayen leeft bij 99% van de Nederlanders helemaal niet dus schrijf je aanbevelingen de volgende keer lekker op in je eigen dagboek joh.

Tags: volkskrant, opinie, maaike bergsma
@Mosterd | 01-07-26 | 12:00 | 115 reacties

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@Ronaldo | 17-05-26 | 20:00 | 213 reacties

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