Je kunt 'Kluun', die eigenlijk Raymond van de Klundert heet, een hoop verwijten, bijvoorbeeld dat ie verschrikkelijke boeken schrijft, verschrikkelijke meningen heeft en een verschrikkelijke rotkop, maar je kunt hem niet verwijten dat hij niks van mannen snapt. En toch is dat precies wat Joost de Vries in dit hemeltergend neerbuigende stuk in de Volkskrant aan het doen is. Het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt beleeft namelijk zijn vijftigste (vijftigste!) druk en Joost de Vries doet de hele tijd net alsof hij zich afvraagt waarom dat toch is. Nou wij hebben nieuws voor Joost de Vries: Kluun begrijpt in zijn pink meer van de gemiddelde man dan Joost de Vries in zijn hele lijf.

Want dat is het antwoord op de 'vragen' die Joost de Vries zich stelt over wie nou die mannen zijn die gaan vissen, die mannen die zich even aftrekken voordat ze gaan vissen, die mannen die in hun eentje huilen met een biertje op de bank, en die mannen die gek worden van hun hysterische zwangere vrouwen: het boek van Kluun is overduidelijk gericht op de gemiddelde man. Het stuk van Joost de Vries is overduidelijk geschreven om te bewijzen dat hij niet de gemiddelde man is. Nou gefeliciteerd Joost de Vries, jij hebt allemaal boeken over performatieve mannelijkheid gelezen en het resultaat daarvan is een verschrikkelijk performatief stuk voor lezers die bekend zijn met een vorm van mannelijkheid die in jouw zitplassersbubbel kennelijk populair is, maar in de rest van Nederland niet. Joost de Vries schrijft "In de wereld van Kluun huilt een man in zijn eentje, met een biertje op de bank". In de wereld van Joost de Vries huilt een man daar een heel stuk in de krant over vol. Mag u vertellen welke wereld de echte is.