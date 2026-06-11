Er zijn alleen maar vragen, die worden gesteld

Praten over voetbal met Arno Vermeulen: hoe doe je dat?

Praten over wat dan ook met Bas Erlings: hoe doe je dat?

Praten over asiel en migratie met Jan Paternotte: hoe doe je dat?

Praten over koffiemerken met een baksteen: hoe doe je dat?

Praten over Bassie en Adriaan met Clint Eastwood: hoe doe je dat?

Praten over een goede column schrijven met Eus: hoe doe je dat?

Schrijven over voetbal met Willem Vissers: hoe doe je dat?

Praten over seks met linkse mensen: hoe doe je dat?

Praten over zeep met een vis: hoe doe je dat?

Praten over wereldvrede met Donald Trump en de ayatollah: hoe doe je dat?

Praten over jezelf met jezelf: hoe doe je dat?

Praten over de womanosphere met Nienke 's Gravemade: hoe doe je dat?

Praten over Floris en Sindala met jonkheer Johannes-Frederik Grimaldo de Boulongiers des Longues van Ruckphen ten Hemen ter Horst van der Vorst (1886 - 1949): hoe doe je dat?

In contact komen met Sydney Sweeney: HOE DOE JE DAT?

Praten over aerodynamische hypersonica en Kwantumchromodynamica met een alfa-kleuter: hoe doe je dat?

Praten over gender met je kleuter: hoe doe je dat?