Vraagje in de Volkskrant: "Praten over gender met je kleuter: hoe doe je dat?"
Er zijn alleen maar vragen, die worden gesteld
Praten over voetbal met Arno Vermeulen: hoe doe je dat?
Praten over wat dan ook met Bas Erlings: hoe doe je dat?
Praten over asiel en migratie met Jan Paternotte: hoe doe je dat?
Praten over koffiemerken met een baksteen: hoe doe je dat?
Praten over Bassie en Adriaan met Clint Eastwood: hoe doe je dat?
Praten over een goede column schrijven met Eus: hoe doe je dat?
Schrijven over voetbal met Willem Vissers: hoe doe je dat?
Praten over seks met linkse mensen: hoe doe je dat?
Praten over zeep met een vis: hoe doe je dat?
Praten over wereldvrede met Donald Trump en de ayatollah: hoe doe je dat?
Praten over jezelf met jezelf: hoe doe je dat?
Praten over de womanosphere met Nienke 's Gravemade: hoe doe je dat?
Praten over Floris en Sindala met jonkheer Johannes-Frederik Grimaldo de Boulongiers des Longues van Ruckphen ten Hemen ter Horst van der Vorst (1886 - 1949): hoe doe je dat?
In contact komen met Sydney Sweeney: HOE DOE JE DAT?
Praten over aerodynamische hypersonica en Kwantumchromodynamica met een alfa-kleuter: hoe doe je dat?
Praten over gender met je kleuter: hoe doe je dat?
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