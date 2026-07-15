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De Volkskrantosphere

Gelukkig is de sfeer wel goed

Tot een paar decennia terug was de wereld één grote manosfeer. Wanneer ontstond die scheve man-vrouwverhouding precies?

‘Stel jezelf de vraag: welke patriarchale opvattingen heb ik nog?’

Opinie: Waarom we de diepere laag van de manosfeer moeten zien

Hoe de iconische antihelden uit ‘Taxi Driver’ en ‘American Psycho’ onbedoeld rolmodellen werden voor de manosfeer

De manosfeer heeft vrouwenhaat niet uitgevonden. Zij heeft hem slechts zichtbaarder, harder en winstgevender gemaakt

Help, hoe stoppen we de manosfeer?

Hoe beïnvloedt de manosfeer Nederlandse 15-jarigen op TikTok?

Wie iets wil doen aan de manosfeer, moet beginnen bij de algoritmes

Wat krijgen Nederlandse 15-jarigen mee van de manosfeer?

Samen sporten tegen de manosfeer

Empathie voor de belevingswereld van jongeren kan tegenwicht bieden aan de manosfeer

Hoe praat je met je kind over de manosfeer? ‘Ze denken al snel: daar gáán we weer’

De drie belangrijkste inzichten uit het Volkskrant-onderzoek onder 15-jarigen en de manosfeer

Aantrekkingskracht manosfeer komt door zingevingscrisis

Manosfeer dringt het klaslokaal binnen: veel leraren maken zich zorgen over invloed van oerconservatieve geluiden

Waarom doet het tweeduizend jaar oude stoïcisme het zo goed in de manosfeer?

1 januari - hier begon het gezeik dus

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Tags: manosphere, volkskrant, pieter klok oerman
@Mosterd | 15-07-26 | 13:37 | 184 reacties

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