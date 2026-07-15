De Volkskrantosphere
Gelukkig is de sfeer wel goed
Tot een paar decennia terug was de wereld één grote manosfeer. Wanneer ontstond die scheve man-vrouwverhouding precies?
‘Stel jezelf de vraag: welke patriarchale opvattingen heb ik nog?’
Opinie: Waarom we de diepere laag van de manosfeer moeten zien
Hoe de iconische antihelden uit ‘Taxi Driver’ en ‘American Psycho’ onbedoeld rolmodellen werden voor de manosfeer
De manosfeer heeft vrouwenhaat niet uitgevonden. Zij heeft hem slechts zichtbaarder, harder en winstgevender gemaakt
Help, hoe stoppen we de manosfeer?
Hoe beïnvloedt de manosfeer Nederlandse 15-jarigen op TikTok?
Wie iets wil doen aan de manosfeer, moet beginnen bij de algoritmes
Wat krijgen Nederlandse 15-jarigen mee van de manosfeer?
Samen sporten tegen de manosfeer
Empathie voor de belevingswereld van jongeren kan tegenwicht bieden aan de manosfeer
Hoe praat je met je kind over de manosfeer? ‘Ze denken al snel: daar gáán we weer’
De drie belangrijkste inzichten uit het Volkskrant-onderzoek onder 15-jarigen en de manosfeer
Aantrekkingskracht manosfeer komt door zingevingscrisis
Manosfeer dringt het klaslokaal binnen: veel leraren maken zich zorgen over invloed van oerconservatieve geluiden
Waarom doet het tweeduizend jaar oude stoïcisme het zo goed in de manosfeer?
1 januari - hier begon het gezeik dus
Meer:
Op gezette tijden altijd die systeempaniek om de Manosphere in Europa's door Netflix bezette medialandschap.— Timon Dias (@TimonDias) July 15, 2026
Maar vrouwen zijn juist veel negatiever over mannen, dan andersom. Hele aflevering met @talithamuusse over de Femosphere onderstaand ⏬⏬⏬ https://t.co/TrOuNZldYz pic.twitter.com/gpE5tIXpPN
Tags: manosphere, volkskrant, pieter klok oerman
Reaguursels
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@Ronaldo | 19-06-26 | 19:00 | 137 reacties
Boekrecensent Volkskrant snapt niks van... Kluun
Toch een prestatie, als je te dom bent voor Kluun
@Dorbeck | 11-06-26 | 17:00 | 317 reacties
Vraagje in de Volkskrant: "Praten over gender met je kleuter: hoe doe je dat?"
Er zijn alleen maar vragen, die worden gesteld
@Ronaldo | 02-06-26 | 16:00 | 105 reacties
Columnisten VK én NU.nl janken over dat Ziyech, die helemaal niet naar WK gaat, niet bij Oranje zit
HIJ IS NIET EENS GESELECTEERD DOOR MAROKKO
@Mosterd | 30-05-26 | 11:00 | 359 reacties
Jolande Withuis volgende columnist die door DPG aan volslagen debiele lezertjes wordt gevoerd
Wat is dit voor een gekkenhuis joh