Minder nieuwe woningen verwacht dan faalminister Boekholt-O'Sullivan had verwacht
G. O. H.
Faalminister Boekholt o o O'Sullivan gaat haar faalministerschap hoogstwaarschijnlijk weer eens eer aan doen door te falen: de 100.000 nieuwbouwwoningen in 2027 die door haar werden verwacht zullen er helemaal niet zijn in 2027. Dat zeggen wij niet, dat zegt ING, die verwacht dat er in 2026 wel 71.000 woningen zullen worden gebouwd (wel twee hele duizenden meer dan vorig jaar!) en dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2027 toeneemt naar 74.000. Bij lange na geen 100.000 dus (en zeker geen 10 nieuwe steden). Goed, schuld van Johan Vollenbroek, personeelstekort, hoge bouwkosten en een vol stroomnet. Maar zeker ook van de minister van Volkshuisvesting zelf, die geen verdampende verwachtingen moet scheppen. We roepen Boekholt-O'Sullivan daarom op geen Mona te worden die geen Hugo moest worden. Veel vertrouwen hebben we er in ieder geval niet in.
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