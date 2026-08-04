achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Minder nieuwe woningen verwacht dan faalminister Boekholt-O'Sullivan had verwacht

G. O. H.

faalminister boekholt-o'sullivan

Faalminister Boekholt o o O'Sullivan gaat haar faalministerschap hoogstwaarschijnlijk weer eens eer aan doen door te falen: de 100.000 nieuwbouwwoningen in 2027 die door haar werden verwacht zullen er helemaal niet zijn in 2027. Dat zeggen wij niet, dat zegt ING, die verwacht dat er in 2026 wel 71.000 woningen zullen worden gebouwd (wel twee hele duizenden meer dan vorig jaar!) en dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2027 toeneemt naar 74.000. Bij lange na geen 100.000 dus (en zeker geen 10 nieuwe steden). Goed, schuld van Johan Vollenbroek, personeelstekort, hoge bouwkosten en een vol stroomnet. Maar zeker ook van de minister van Volkshuisvesting zelf, die geen verdampende verwachtingen moet scheppen. We roepen Boekholt-O'Sullivan daarom op geen Mona te worden die geen Hugo moest worden. Veel vertrouwen hebben we er in ieder geval niet in.

Tags: wonen, woningen, huizen, bouwen, boekholt-o'sullivan
@Dorbeck | 04-08-26 | 11:00 | 186 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Stikstofknevelarij

Er is al jaren een ruime, verborgen meerderheid om het stikstofslot op te heffen

@Feynman | 06-12-25 | 21:00 | 143 reacties

Feynman en/of Feiten – Loze lokwoningen

Minder regels geeft meer nieuwbouw dan socialisten met tientallen miljarden

@Feynman | 11-10-25 | 19:33 | 258 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.