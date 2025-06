Stikstofdictator Johan Vollenbroek, bekend van nul zetels, laat zien dat hij niet alleen dreigt maar ook DOET (net zoals Willem Holleeder): "Nu hun ultimatum aan demissionair minister Wiersma is verlopen, starten milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (Johan Vollenbroek bij beide clubs nauw betrokken, GS.) wekelijks tien procedures over boerenbedrijven die buiten hun eigen schuld zonder geldige natuurvergunning werken. Zo'n vergunning is nodig om stikstof uit te mogen stoten." BBB-minister Wiersma van Landbouw en Natuur kreeg missionair in de afgelopen 11 maanden zegge en schrijve niks gedaan, maar hoopt nu demissionair ja toch iets meer dan niks gedaan te krijgen. Maar naar Vollenbroek luisteren wil ze terecht niet en daarom krijgen we nu maar liefst 10 (!) rechtszaken per week.

Maar ook Vollenbroek weet dat Wiersma, demissionair of niet, niks kan en hij had met zijn juridische terreurtsunami gewoon zijn kans af kunnen wachten tot eind dit jaar - dankzij Dilan Yesilgöz - kabinet Timmermans I op het bordes staat en al zijn stikstofeisen subiet worden ingewilligd (totdat de VVD weer breekt op asiel en wegloopt). Maar daar wacht Vollenbroek niet op want die haat Nederland en legt daarom liever een alreeds stilstaand land nog stiller. "De eerste tien verzoeken, die ongetwijfeld tot juridische procedures zullen leiden, gaan deze week de deur uit. Als eerste is de provincie Limburg aan de beurt. Daarna volgen Gelderland, Friesland en andere provincies." Daar gaan we met z'n allen. Deze rechtszaaktsunami is alleen positief nieuws voor de campagne van het noodlijdende BBB, die pakken 29 oktober dan toch nog een zetel.