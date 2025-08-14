Timmermans wil Rotterdam en Maastricht Airport slopen voor nieuwbouwwijken, en Schiphol moet vluchten minderen voor nieuwbouw
wel ja
Parel van de natie! Rotterdam/The Hague Airport
Aanstaande maandag presenteert GroenLinks/PvdA het concept-verkiezingsprogramma, maar via het AD geeft de partij hedenochtend al een voorzet. Rotterdam en Maastricht Airport mogen tegen de vlakte en Schiphol moet terugschalen om plaats te maken voor nieuwbouwwijken. "Zo ziet de partij het liefst een grote woonwijk op de plek waar nu de luchthaven bij Rotterdam ligt en kan er ‘veel meer’ nieuwbouw komen in de regio rond Schiphol, als het aantal vluchten op de nationale luchthaven daalt. ,,Ook Maastricht Airport is zo’n voorbeeld’’, zegt partijleider Frans Timmermans. ,,De luchthaven daar is structureel verliesmakend. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor natuur en nieuwe woningen. Ook bij Rotterdam zou de regio opknappen wanneer er in plaats van de luchthaven groen en woningen worden aangelegd.’’" Waarom daarom, al zit er zowaar wel een praktische reden achter, namelijk dat de toegangswegen en riolering er al liggen en dus niet aangelegd hoeven te worden. En, is inderdaad zo: Maastricht Airport draait inderdaad al twee jaar verlies.
Maar de optiek, de gevoelstemperatuur, de NATIONALE BELEVING van zo'n plan doet er natuurlijk ook toe. En het vóélt een beetje als toen China in 1525 zijn 'Treasure Fleet' - die tussen 1405 en 1433 de eerste oceaanwaardige vloot ter wereld was en zeven maal zelfs Afrika bereikte - op eigen initiatief in de havens in brand zette en het land vervolgens in isolatie crepeerde. Oké misschien gaat de vergelijking niet helemaal op. Maar plaatselijke luchthavens sluiten en Schiphol terugschalen voor een woningnood die vooral veroorzaakt wordt door migratie, zonder migratie echt aan te willen pakken, blijft bedenkelijk.
In China wordt de Treasure Fleet vaak het Rotterdam/The Hague Airport van China genoemd
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook Gerdi Verbeet gestopt met de PvdA
Weer een roos geknakt
Bassiehof – Frans Timmermans in de Commissie Stiekem vormt een risico
Oproep binnen PvdAGL over steun aan gewapende strijd is ongekend
Bassiehof - Het was wachten tot de radicaliserende Rabin Baldewsingh zou barsten
Kortwieken Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gaf laatste duwtje
Toch geen hoofddoeken voor boa's Den Haag is 'het moeilijkste dat GroenLinks ooit meemaakte'
Politiek hoofdstedelijk verdriet
LIVE - De Strengste Algemene Beschouwingen Ooit
"de geur van wilde beesten"
Hét recept voor geluk en veerkracht: een inclusieve buurt
Uw verzekeraar wil iets van u
Friese partijbaron PvdA pleit voor 'time-out' voor fusie met GroenLinks
Rood ontdekt dat het is overgenomen door Groen (en niemand houdt van Timmerfrans)