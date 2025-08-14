Aanstaande maandag presenteert GroenLinks/PvdA het concept-verkiezingsprogramma, maar via het AD geeft de partij hedenochtend al een voorzet. Rotterdam en Maastricht Airport mogen tegen de vlakte en Schiphol moet terugschalen om plaats te maken voor nieuwbouwwijken. "Zo ziet de partij het liefst een grote woonwijk op de plek waar nu de luchthaven bij Rotterdam ligt en kan er ‘veel meer’ nieuwbouw komen in de regio rond Schiphol, als het aantal vluchten op de nationale luchthaven daalt. ,,Ook Maastricht Airport is zo’n voorbeeld’’, zegt partijleider Frans Timmermans. ,,De luchthaven daar is structureel verliesmakend. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor natuur en nieuwe woningen. Ook bij Rotterdam zou de regio opknappen wanneer er in plaats van de luchthaven groen en woningen worden aangelegd.’’" Waarom daarom, al zit er zowaar wel een praktische reden achter, namelijk dat de toegangswegen en riolering er al liggen en dus niet aangelegd hoeven te worden. En, is inderdaad zo: Maastricht Airport draait inderdaad al twee jaar verlies.

Maar de optiek, de gevoelstemperatuur, de NATIONALE BELEVING van zo'n plan doet er natuurlijk ook toe. En het vóélt een beetje als toen China in 1525 zijn 'Treasure Fleet' - die tussen 1405 en 1433 de eerste oceaanwaardige vloot ter wereld was en zeven maal zelfs Afrika bereikte - op eigen initiatief in de havens in brand zette en het land vervolgens in isolatie crepeerde. Oké misschien gaat de vergelijking niet helemaal op. Maar plaatselijke luchthavens sluiten en Schiphol terugschalen voor een woningnood die vooral veroorzaakt wordt door migratie, zonder migratie echt aan te willen pakken, blijft bedenkelijk.