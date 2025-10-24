Nieuwsuurs lijsttrekkers-reeks publiceerde hiervoor drie andere kritische artikelen, en dat betrof gedoodverfd premier Eddy van Hijum, wel te verwarren met de chatbot van Eddy van Hijum, Bontenbal en Joost Eerdmans. Maar nu krijgt Timmermans 'em dus even, wegens onheus gescherm met Spaanse uitzetcijfers die hij Nieuwsuur nog na zou leveren. Die nalevering liep namelijk spaak, want die cijfers bestaan dus niet. "Timmermans vertelde dat Spanje met "een hele reeks", voornamelijk Afrikaanse, landen afspraken heeft over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. (...) Maar het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken maakt complete cijfers over deze terugkeerdeals niet openbaar, om "diplomatieke problemen" met de landen waar het om gaat te voorkomen. (...) Timmermans gaf in de uitzending aan de cijfers waarop hij zijn claim baseert "zeker" te willen delen. Die cijfers had hij namelijk "schriftelijk" gekregen, nadat hij er zelf om had gevraagd. Maar ondanks herhaalde verzoeken deelt Timmermans die cijfers niet."

Het zijn altijd de laatste politici waarvan je het verwacht die dingen toch regelrecht lijken te verzinnen! Dus mag een 'woordvoerder' het in een schriftelijke reactie ondervangen. Dat gebeurt als volgt: "In een schriftelijke reactie stelt de woordvoerder van de lijsttrekker dat Nieuwsuur "insinuaties" doet die "niet kloppen". "Timmermans heeft niet gezegd dat hij cijfers zou hebben over de effecten van de deals." Verder stelt hij: "De cijfers zijn duidelijk: Spanje stuurt nu al meer dan dubbel zoveel (percentueel) personen terug." Daarmee doelt de woordvoerder op de Eurostat-cijfers over 2024. Daaruit blijkt dat Spanje 17 procent van de mensen met een uitzetbevel uitzette, en Nederland 8 procent."

En dat kan allemaal zo zijn. Maar dat zegt dus vrij weinig over Timmermans' bewering. "(...) over de bilaterale deals zeggen die cijfers dus niets: er zitten ook mensen tussen die buiten deals om zijn uitgezet, zoals naar landen in Latijns-Amerika. Een betrouwbare vergelijking tussen landen die mensen uitzetten is op basis van de Eurostat-cijfers bovendien niet te maken, stellen migratiedeskundigen. Afghanistan, bijvoorbeeld, neemt nauwelijks mensen terug, terwijl landen in Latijns-Amerika dat wel doen. In Spanje vragen veel mensen uit Latijns-Amerika asiel aan, in Nederland niet."

Kortom, tot zover GroenLinks-PvdA's poging iets aan 's lands grensbeleid te doen. Het interesseert ze ook gewoon echt niet natuurlijk.