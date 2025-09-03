Rechts had het 't liefst over asielzoekers en daders met een migratieachtergrond, links het liefst over het eeuwige euvel der blanke man, en voor elkaars grieven leek bijzonder weinig plaats. Dat werd een cijferstrijd tussen Wilders en Halsema, waarbij Halsema gelijk had dat het absolute aantal seksuele vergrijpen hoger lag dan dat van de asielpopulatie, maar de per capita oververtegenwoordiging van zo'n 10 daarbij volledig miskende. Al is de belangrijkste statistiek natuurlijk dat de algehele populatie met een niet-Westerse achtergrond (die met zo'n 20% van de hele bevolking dus veel groter is dan de enkel de asielpopulatie), verdacht wordt van 42% van alle seksuele vergrijpen - een oververtegenwoordiging van ongeveer factor 2. En dan heb je het dus over landelijk, in grote steden met een grotere van oorsprong niet-Westerse populatie ligt de oververtegenwoordiging mogelijk iets hoger.

Maar, femicide is het drijvende woord achter alle acties die de nacht opeisen, dus hoe zit het dan ongeveer met de ellende die eindigt in moord - zo'n 44 keer per jaar? Ook daarin lijken autochtone mannen in absolute aantallen nog altijd de ruime meerderheid van de daders te zijn.

Ongeveer een kwart van de vrouwenmoorden lijkt echter eerwraak te betreffen (2020, 2022, en stijging meldingen van 8% in 2024), en wordt dat bovendien ondergerapporteerd omdat verdachten het niet altijd bekennen, want dit komt neer op moord met voorbedachte rade. Daarbij wordt zo'n 9% van vrouwenmoord door andere vrouwen gepleegd. Er blijft dus zo'n 2/3 over waarvan het aannemelijk is dat autochtone mannen daar de dader zijn, al zitten er onder die 2/3 ongetwijfeld ook mannen met een niet-Westerse achtergrond die om andere reden dan eerwraak een vrouw doodden.

Wel moet opgemerkt worden dat het CBS sinds 2022 alle Nederlanders met een dubbele nationaliteit (dus alle Turken en Marokkanen) onder 'Nederlands' rekent, en er sindsdien niet meer uitgesplitst wordt naar onderscheid tussen Westerse of niet-Westerse achtergrond.

Kortom, makkelijk is anders, en inmiddels ben je vergeten dat het om Lisa ging.