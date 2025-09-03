achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Over femicide, seksueel geweld, de cijfers en daders in het StamCafé

Over alle vragen die 'Wij Eisen De Nacht Op' oproepen

Rechts had het 't liefst over asielzoekers en daders met een migratieachtergrond, links het liefst over het eeuwige euvel der blanke man, en voor elkaars grieven leek bijzonder weinig plaats. Dat werd een cijferstrijd tussen Wilders en Halsema, waarbij Halsema gelijk had dat het absolute aantal seksuele vergrijpen hoger lag dan dat van de asielpopulatie, maar de per capita oververtegenwoordiging van zo'n 10 daarbij volledig miskende. Al is de belangrijkste statistiek natuurlijk dat de algehele populatie met een niet-Westerse achtergrond (die met zo'n 20% van de hele bevolking dus veel groter is dan de enkel de asielpopulatie), verdacht wordt van 42% van alle seksuele vergrijpen - een oververtegenwoordiging van ongeveer factor 2. En dan heb je het dus over landelijk, in grote steden met een grotere van oorsprong niet-Westerse populatie ligt de oververtegenwoordiging mogelijk iets hoger.

Maar, femicide is het drijvende woord achter alle acties die de nacht opeisen, dus hoe zit het dan ongeveer met de ellende die eindigt in moord - zo'n 44 keer per jaar? Ook daarin lijken autochtone mannen in absolute aantallen nog altijd de ruime meerderheid van de daders te zijn. 

Ongeveer een kwart van de vrouwenmoorden lijkt echter eerwraak te betreffen (2020, 2022, en stijging meldingen van 8% in 2024), en wordt dat bovendien ondergerapporteerd omdat verdachten het niet altijd bekennen, want dit komt neer op moord met voorbedachte rade. Daarbij wordt zo'n 9% van vrouwenmoord door andere vrouwen gepleegd. Er blijft dus zo'n 2/3 over waarvan het aannemelijk is dat autochtone mannen daar de dader zijn, al zitten er onder die 2/3 ongetwijfeld ook mannen met een niet-Westerse achtergrond die om andere reden dan eerwraak een vrouw doodden.

Wel moet opgemerkt worden dat het CBS sinds 2022 alle Nederlanders met een dubbele nationaliteit (dus alle Turken en Marokkanen) onder 'Nederlands' rekent, en er sindsdien niet meer uitgesplitst wordt naar onderscheid tussen Westerse of niet-Westerse achtergrond.

Kortom, makkelijk is anders, en inmiddels ben je vergeten dat het om Lisa ging.

Eerder over de kwestie: een vrouw

Tags: StamCafé, femicide, cijfers
@Spartacus | 03-09-25 | 22:22 | 260 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Slechte week positief afsluiten in het StamCafé

Net wat we nodig hebben: positiviteit en een geopend café

@Dorbeck | 29-08-25 | 21:30 | 511 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.