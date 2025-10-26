achtergrond

LIVE! Grand Prix van Mexico in het StamCafé

Mexicaanse glorie na de KLIK

De F1-boys hebben de stofwolken inmiddels van het circuit geblazen dus we kunnen de wagens weer gewoon zien. En wat we gaan zien is dat Max vanaf een P5 moet komen en Norris vanaf P1 mag beginnen met janken. Piastri is het helemaal kwijt dus die kan gezellig achter de stofwolken verborgen blijven. De run naar de eerste bocht is zo lang dat u de KRAKER PSV-Feyenoord gewoon opnieuw aan kunt zetten, heeft u nog niks gemist. Pas na een uur of wat weten we wie er na bocht 1 op P1 ligt. Wij gokken Leclerc. Onze Stijlloze voorspelling is dan ook: Leclerc wint. Keertje geen McLaren of Max, prima toch? Op zich hebben we vanavond alle ingrediënten binnen voor een spannende, mogelijk zeer tactische race (niet Ferrari's sterkste punt, toegegeven). We hadden gisteren al Mexicaans op dus vanavond aten we Chinees\Thais\Indonesisch\Japans of boerenkool ter voorbereiding van de Zuid-Amerikaanse TortillaRACE op de zondagavond. Met het buikje rond gaan we LIVE naar Autódromo Hermanos Rodríguez voor de Grand Prix van Mexico!!
Update - Max knalt rechtdoor en ligt nu VIER. Norris behoudt P1.
Update - Dat was wat je noemt RACEN, met een scheutje chaos, dat wel. Veld lijkt nu een beetje gesetteld. Max achter een HAAS (Beermeneer).
Update - Hamilton even tien seconden stilgestaan na zijn 'leaving the track and gaining an advantage'. 
Update - Nou moet Max er op z'n softs een paar voorbij, ram ze van de baan!

29 oktober

KEES

En dan hier de beloofde Meximusic

