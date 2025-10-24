We moeten het hebben over boerenkool. Boerenkool is toch een beetje de Shyla Stylez van het bladgewas, zonder dat we uitleg kunnen geven over waarom dat precies is, maar dat mag u lekker zelf uitzoeken. Het combineert in ieder geval heel lekker met worst. En nu wordt oma misschien boos op ons maar boerenkool is dus heel erg lekker met een klodder mayonaise. Niet te veel, want dan krijgt u een dikke pens en commentaar. Fundamentalistisch zijn we dan ook weer niet (bloemkool eten we ook), maar boerenkool is verreweg de lekkerste kool van alle kolen en bovendien bovenaan de opeetvoedselketen van Nederland. Eens?