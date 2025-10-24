achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

HOERA het is Nationale Boerenkooldag

Ons lievelingseten

We moeten het hebben over boerenkool. Boerenkool is toch een beetje de Shyla Stylez van het bladgewas, zonder dat we uitleg kunnen geven over waarom dat precies is, maar dat mag u lekker zelf uitzoeken. Het combineert in ieder geval heel lekker met worst. En nu wordt oma misschien boos op ons maar boerenkool is dus heel erg lekker met een klodder mayonaise. Niet te veel, want dan krijgt u een dikke pens en commentaar. Fundamentalistisch zijn we dan ook weer niet (bloemkool eten we ook), maar boerenkool is verreweg de lekkerste kool van alle kolen en bovendien bovenaan de opeetvoedselketen van Nederland. Eens?

Tags: boerenkool, eten, nationale boerenkooldag
@Mosterd | 24-10-25 | 18:00 | 175 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.