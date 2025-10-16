Wist u nog niet: de hele redactie eet elke dag gezellig saampies op GSHQ, dan trekken we de mooiste flessen rood open, zeg een Marqués, een Rothschild of een flink stevige barolo, en dan zorgen we dat de redactietafel eindelijk eens netjes wordt gedekt, komen we allemaal gesoigneerd met gekamde haren en in jacquet op onze zetels zitten, spreken elkaar aan met excellentie om ons vervolgens op prachtige hagelwitte borden frikandellen te laten serveren. Twee stuks met een klodder mayo, niets meer, niet minder. Want dát is waar het ons om te doen is op die avonden: het voedsel. LEKKER VOEDSEL. Uw blogboys zijn in principe Zeer Nette Mensen, alleen proppen ze weleens een frikandelletje achter de huig. Nou wat dat nog? We compenseren dat gewoon door voor het diner aanvangt kort maar krachtig stil te staan bij de voedselarmoede in Gaza Nederland. Want zoals u weet woedt er een heuse War on Voedsel: onze ballen moeten weg, vlees is niet meer te betalen en we krijgen in kranten al jaren gorigheden voorgeschoteld. Daar hebben de voedselbanken nogal onder te lijden en dat is: erg. Als we daar eenmaal een minuut of veertig over hebben nagedacht en er dan nog een kleine twee uur over hebben gedebatteerd, kunnen we eindelijk onze vork in de steel steken frikandel prikken en gaan bikken. Zo, dan bent u een keer op de hoogte van hoe we erbij zitten rond etenstijd. Heeft u nou ook van die ervaringen met dergelijk exquise voedsel? Deel hieronder dan uw smulverhalen, en drink daar meteen een pilsje van ons bij want dan smaakt het voedsel én de anekdote nog veel beter. Proost!

UPDATE - Zin in voedsel nu.