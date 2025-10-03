BLIJF VAN ONZE BALLEN AF
En anders hebben we de foto's nog
Ja wij zijn een stel bonkige jongens hier op GSHQ en dat betekent dat we minimaal één (1) gehaktbal per dag nodig hebben om op volle kracht te functioneren. Wij eten een balletje bij de andijvie, bij de boerenkool, bij de spinazie, bij de boterham met hagelslag en bij de flaflip toe. Daar is niks bijzonders aan, maar volgens onderzoeksorganisatie EAT-Lancet kunnen we het beter houden bij ÉÉN BALLETJE PER WEEK. Om de planeet te redden en 'gezond' te doen wordt dan gezegd. Nu kunnen we u op de lege ochtendmaag vermoeien met al wat zo broodnodig is aan een zompig balletje met jus maar dat: gaan we niet doen. Wij verzetten ons door het dagelijkse balletje of twee simpelweg de keel in te blijven rollen - geen organisatie of krant die ons daarvan weerhoudt. Wij willen onze blakende, bonkige ballen behouden, is dat nou zoveel gevraagd?
Steun voor deze hashtagmotie, meneer de voorzitter
Welke gehaktbal heeft dit advies geschreven? #handenafvanmijngehaktbal pic.twitter.com/MCwETfOjAf— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 3, 2025
Ze willen Dries out of business
Nederland zonder gehaktballen:
