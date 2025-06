Niet op de video hierboven klikken aub. Dan voldoet u namelijk niet aan de mediacode! Ja sorry maar wat is dit nou weer. Heel verhaal in de Rotterdam-editie van het AD over dat Koning Willem-Alexander (bekend van tv) gisteren een kapsalonnetje en een gehaktbal kwam halen in 010, maar "Op beelden op sociale media is te zien dat de koning vervolgens geanimeerd zit te praten in de stampvolle horecagelegenheid. AD publiceert die beelden niet vanwege de Mediacode, waarin de bescherming van het privéleven van leden van het Koninklijk Huis is vastgelegd." De Mediacode is geen wet, maar een eenzijdig gemaakte afspraak waar de Nederlandse systeempers zich aan houdt zodat ze twee keer per jaar vrolijke foto's van Máxima met een skiliftpaal mogen maken. Bovenstaande video is door de trotse shoarmazaak Jaffa zelf gemaakt, en onderstaande video door Marco van Hoogdalem (niet de echte Marco van Hoogdalem, red.) die wel door het AD geïnterviewd wordt maar dat hebt u niet van het AD hoor, want het AD houdt zich aan de mediacode! Zin in een kapsalon én een gehaktbal nu.