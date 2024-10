Je moet het maar durven. Met je miljardenbedrijf een spiksplintertjenieuw pand in Amsterdam bouwen, waar je de komende jaren onder de vlag van liefst 25 mediamerken freelancers kunt uitknijpen - een soort erotisch centrum voor hoernalistiek. Vervolgens dat gebouw laten openen door DE KONING en dan gaan janken dat je het zo zwaar hebt. Dat is precies wat Philippe Remarque zo eventjes deed. “Uw kabinet…” zeurde Remarque de brave vorst toe. “…maakt het veel moeilijker door zomaar veel meer btw op kranten te gaan heffen.” De benaming "uw kabinet" voor kabinet Schoof klopt overigens van geen kant, want Belgenslaaf Philippe had daar "uw REGERING" moeten zeggen. Het Kabinet van de Koning is een rijksorganisatie die de monarch assisteert bij constitutionele werkzaamheden. MAARJA iedereen met verstand van politiek zal er bij DPG dadelijk wel uit worden geflikkerd vanwege die dodelijke paar centen prijsverhoging van kranten. Verder werd de koning niet bepaald het vuur aan de schenen gelegd bij de opening van de Mediavaert. Er stonden er bij de ingang een paar republikeinen die op eigen titel protesteerden tegen de mediacode, de DPG-journalisten hebben vooral erg kritisch naar de koning gezwaaid.