Voorbeschouwing! Trump ontmoet Poetin morgen om 21:30 Nederlandse tijd in Alaska

Niet de eerste keer dat de Maarschalken elkaar ontmoeten, maar wel de eerste keer sinds de Russische invasie van Oekraïne. En dat belooft wat. Trump heeft gezegd "binnen twee minuten" te zullen weten of een deal erin zit, tegelijkertijd zegt het Witte Huis dat het een "luisteroefening" wordt, en weer tegelijkertijd zegt Trump dat Rusland "ernstige consequenties" zal ervaren als de oorlog niet stopt na de ontmoeting en dat er sowieso landruil en frontliniebevriezing plaats moet vinden. Zijn we morgen om 21:30 live bij in het StamCafé.

Compilatie: Poetin in het Westen

Tags: Trump, Poetin, Alaska
@Spartacus | 14-08-25 | 16:00 | 107 reacties

