Kijk maar eens naar buiten mensen. Sneeuw. Maar naar buiten kijken, dat had u natuurlijk allang gedaan. Want er zijn sierpaarden en werkpaarden en u bent een werkpaard. U gaat gewoon. U bent niet bang voor een beetje sneeuw. U bent er eentje van de school: "Vroeger hadden we ook veel sneeuw, we weten het nog heel goed, en Paping won de Hel van 63." Of u bent van de school: "Zwitserland." Misschien bent u wel van de tijd dat winterbanden of banden met zo'n sneeuwvloksymbool niet bestonden en het AD er dus ook niet iedere herfst hetzelfde artikel over kon plaatsen. Misschien gaat u juist de weg op als het sneeuwt, bent u helemaal naar Noordoost-Drenthe gereden en begint u inmiddels aan uw zesde sneeuwpop. Welnu, SNEEUW dus. Hele land plat, wegen stropen ondanks alle waarschuwingen vol, treinreizen is kansloos en Schiphol staat internationaal al dagen voor lul. Later meer.

Update 07:31 - Rijkswaterstaat: "Op dit moment staat al ruim 250 kilometer file op onze wegen door sneeuwval. Dat is veel meer dan gebruikelijk om deze tijd op woensdagochtend."

Update 07:50 - De tekst van Radio Code Oranje: "Van het westen uit gaat het enkele uren sneeuwen. Wegen, fietspaden en stoepen worden glad. Ook kan het zicht soms slecht zijn. Verkeer, maar ook fietsers en voetgangers zullen hinder ondervinden."

Update 08:09 - Lollig: AT5 live met draaiende camera de straat op. HET SNEEUWT! Ja he?

UPDATE 08:23 - Ruim 500 kilometer file inmiddels.