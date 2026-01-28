Je zou het haast niet zeggen als je tegenwoordig de krant leest, maar in 2026 valt er nog sneeuw in Nederland en vroeger was het hier ook wel eens warm. Zo warm zelfs, dat er HITTEGOLVEN waren. En een paar van die hittegolven zijn door het KNMI in 2016 uit de statistieken weggemoffeld. Ten onrechte, vond in 2019 Stichting Clintel in een uitgebreid rapport waaraan hier op GeenStijl destijds ook al aandacht werd besteed. En wat lezen we nu in de Volkskrant bij vriend van de show Maarten Keulemans? Het KNMI is dat nu opeens met Stichting Clintel eens. Ze hebben nog eens goed naar de cijfers gekeken en het blijkt vroeger toch echt warmer geweest te zijn dan het KNMI tien jaar lang beweerd heeft.

Opvallend citaat: "Ruim zes jaar geleden verklaarde het KNMI nog aan de Volkskrant ‘dat we geen enkele behoefte voelen inhoudelijk te reageren’ op de kwestie. De critici zouden zich te veel ‘in de hoek van achterdocht en ontkenning positioneren’, zei een woordvoerder destijds." Ah dan zal het KNMI door het stof gaan en zeggen dat Stichting Clintel toen inderdaad toch wel een puntje had. Niet dus. Het persbericht is samen te vatten als 'ja maar nee maar ja wij hebben nog steeds gelijk ja maar dus' en het stuk van Clintel wordt niet eens genoemd. Natuurlijk kunnen in dat rapport ook best fouten zitten, maar na deze voorgeschiedenis ben je tenminste een serieuze reactie en reflectie op de reactie destijds schuldig. Tenminste, als je als wetenschappelijk instituut je eigen geloofwaardigheid serieus neemt.